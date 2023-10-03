يحتوي الجمبري على العديد من الفوائد الهامة لصحة الأنسان فضلًا عن مذاقه الشهي وسهولة تحضيره بأكثر من طريقة.

من فوائد الجمبري الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ. يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير سلطة الروبيان بالخس والثوم والليمون بخطوات سهلة.

المقادير

- الروبيان : 6 حبات (مقشر ومنظف)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- خس : كوب (مفروم)

طريقة التحضير

سخني الزيت في مقلاة، وأضيفي الروبيان وحركي على نار عالية.

أضيفي الملح والكمون والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى ينضج الروبيان.

ارفعي المقلاة عن النار، وأضيفي عصير الليمون.

رتبي الخس في طبق، ووزعي الروبيان فوقه، وقدمي السلطة دافئة.