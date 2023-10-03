عمر هريدي: الزمالك يحتاج إلى كوادر جديدة خلال الفترة القادمة

قال عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات المقبلة في تصريحات اذاعية مساء اليوم الثلاثاء أن النادي يحتاج إلى كوادر جديدة خلال الفترة القادمة .

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أكد هريدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أعد جماهير الزمالك بأن تغطى جمهورية مصر العربية بفروع للنادي خلال 5 سنوات من الآن، وأن يكون هناك مردودًا ماليًا ضخمًا، واستثمارات في الخيلج، ولا بديل عن إنشاء فرع النادي فى مدينة 6 أكتوبر".

وأضاف: "الزمالك مديون بـ850 مليون جنيه للضرائب على مدار 20 عامًا، وإن هناك مديونيات أخرى، لكن في المقابل النادي لديه موارد".

ويدخل عمر هريدي انتخابات الزمالك على مقعد رئاسة الزمالك في منافسة شرسة مع حسين لبيب و ميرفت السيد و ماجد الحنبلي فاروق جعفر.