المسؤول الإعلامي لحملة مواطن بالسعودية: سنتصدى للشائعات المغرضة في الانتخابات المقبلة

قال فوزي بدوي، مسؤول الإعلام لحملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في المملكة العربية السعودية التي يقيم بها أكبر جالية مصرية على مستوى العالم والتي يتراوح عددها حول ثلاثة ملايين مواطن، إننا في حملة مواطن قد وضعنا خطة عمل تبدأ من اليوم، لدعم مصر في انتخابات الرئاسة المقبلة.

حشد المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الإنتخابات المقبلة

وأضاف فوزي بدوي، أن خطة العمل التي تم رسمها بعناية فائقة وضعت عدة محاور للسير عليها جميعا في وقت واحد وفي تواز وتهدف جميعا إلى حشد المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعودية وحشذ هممهم للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، بعدما نوضح لهم ضرورة أهمية المشاركة والأهمية القصوى لضرورة دعم الوطن في الإنتخابات الرئاسية الفترة القادمة.

الرد على الشائعات التي يطلقها أعداء الوطن

وذكر مسؤول الإعلام في حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية أن أحد أهم الملفات التي نعمل عليها هي الرد على الشائعات التي يطلقها أعداء الوطن، وتفنيد الأكاذيب التي تروج لها الجماعات الإرهابية وأننا في سبيل ذلك سنصدر منشورات ترد على هذه الأكاذيب كما سنتواصل بشكل مباشر مع الفاعلين بين أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، كما سننشئ فرق عمل تقوم بهذه المهمة وتجلي الحقائق لأبناء مصر في السعودية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية يقيم بها أكبر جالية مصرية على مستوى العالم والتي يتراوح عددها حول ثلاثة ملايين مواطن، حيث تعد من أكبر وأهم الجاليات المصرية حول العالم.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.