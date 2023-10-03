السودان.. الدعم السريع يتهم الجيش بقصف السفارة الإثيوبية

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بقصف مباني السفارة الإثيوبية في الخرطوم، مما تسبب في "دمار هائل" بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم، ويأتي ذلك مع تجدد الاشتباكات في العاصمة بين قوات الدعم السريع والجيش.

وزعمت قوات الدعم السريع في بيان على حسابها في تويتر أن الجيش ومن وصفتهم بـ "فلول النظام" قصفوا مباني السفارة الإثيوبية، ما تسبب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم.

وجاء في البيان أن طيران الجيش السوداني "قصف صباح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر مباني السفارة الإثيوبية، مما تسبب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم".

كما وصفت قوات الدعم السريع في بيانها تلك التصرفات بـ "البربرية"، لاستهدافها مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وتابع البيان: "ليس هناك توصيف لعمليات التدمير الممنهج التي تقوم بها مليشيات المؤتمر الوطني الإرهابي التي يقودها البرهان سوى أنها امتداد لأعمال الإرهاب التي استهدفت سفارات ومنشآت عامة نفذتها ذات المليشيات المتطرفة في الثلاث عقود التي حكمت فيها البلاد وبسببها أُدرج السودان في قائمة الإرهاب".

وأوضح: "إن اقتلاع النظام البائد من جذوره هو الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة برمتها ويفتح المجال لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، واستعادة الحكم الديمقراطي ورفع الظلم عن الشعوب السودانية وبناء الجيش الوطني الواحد".

قصف مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع

وقصف الجيش السوداني عدة مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة. فيما ردت الدعم السريع بالمضادات.

ومنذ اندلاع النزاع الدامي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، منتصف أبريل الماضي، تبادل الجانبان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

فيما تركزت المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

بينما لقى أكثر من 5 آلاف شخص مصرعهم، ونزح الملايين داخلياً وإلى دول الجوار.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: