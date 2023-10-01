الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السودان.. البرهان يزور مدينة دنقلا للوقوف علي مجمل الأوضاع

البرهان
البرهان

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، في إطار زياراته الميدانية للولايات، للوقوف علي مجمل الأوضاع.

 

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البرهان: لا نرفض السلام الذي يحفظ للسودان سيادته وكرامته وعزته

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البرهان: حديث الدعم السريع حول الديمقراطية مضلل وكاذب

وقالت وكالة الأنباء السودانية «سونا» إن البرهان كان في استقباله بمطار دنقلا الدولي، والي الولايه الباقر أحمد علي، وعدد من التنفيذيين بحكومة الولاية الشمالية وقادة الأجهزة النظامية بالقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات بالولاية.

وحيا البرهان، مواطني دنقلا الذين تدافعوا في عفوية للترحيب به وهم يهتفون: «جيش واحد شعب واحد».

ومن خلال زيارته لمدينة دنقلا، عقد رئيس مجلس السيادة، اجتماعًا مع لجنة أمن الولاية، وتلقى تنويرًا حول مجمل الأوضاع بالولاية خاصة الأوضاع الأمنية.

كما زار البرهان المستشفى العسكري، متفقدًا الجرحى والمصابين في معركة الحسم ضد قوات الدعم السريع، كما تفقد مركز غسيل الكلى بمدينة دنقلا، موجهًا ببذل أقصى جهد لتوفير المعينات العلاجية والطبية لمراكز غسيل الكلى، متمنيًا عاجل الشفاء لجميع المرضى.

 

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