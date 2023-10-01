السودان.. البرهان يزور مدينة دنقلا للوقوف علي مجمل الأوضاع

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، في إطار زياراته الميدانية للولايات، للوقوف علي مجمل الأوضاع.

وقالت وكالة الأنباء السودانية «سونا» إن البرهان كان في استقباله بمطار دنقلا الدولي، والي الولايه الباقر أحمد علي، وعدد من التنفيذيين بحكومة الولاية الشمالية وقادة الأجهزة النظامية بالقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات بالولاية.

وحيا البرهان، مواطني دنقلا الذين تدافعوا في عفوية للترحيب به وهم يهتفون: «جيش واحد شعب واحد».

ومن خلال زيارته لمدينة دنقلا، عقد رئيس مجلس السيادة، اجتماعًا مع لجنة أمن الولاية، وتلقى تنويرًا حول مجمل الأوضاع بالولاية خاصة الأوضاع الأمنية.

كما زار البرهان المستشفى العسكري، متفقدًا الجرحى والمصابين في معركة الحسم ضد قوات الدعم السريع، كما تفقد مركز غسيل الكلى بمدينة دنقلا، موجهًا ببذل أقصى جهد لتوفير المعينات العلاجية والطبية لمراكز غسيل الكلى، متمنيًا عاجل الشفاء لجميع المرضى.

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