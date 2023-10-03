أصالة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ 3 أغاني ..فيديو

تصدرت الفنانة أصالة بأغنيتها الجديدة “فوق”، قائمة الأكثر مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

حققت الأغنية أكثر من مليون و 300 ألف مشاهدة، وحصلت على المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها.

كلمات أغنية فوق

كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع: محمد ياسر، وتقول كلماتها "فوووق فوق بقي وخليك فحالك الف مره انا قولتهالك وفر الاحساس لنفسك والنصايح خليهالك فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني انت مبتزهقش من كدبك معايا ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا انت اخر حد ممكن اعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا روح روح بقى ولا انت فاضي انت بالنسبالي ماضي فتره عدت من حياتي والحياه موقفتش عادي روح هى سيره هعيده تاني انت بني ادم اناني ليه اضيع عمري يعني ع اللي ضيعني واذاني.

كلمات أغنية مانجا

بجانب أغنية “مانجا”، التي حصلت على المركز الرابع بأكثر من مليون مشاهدة، من كلمات مصطفى حسن ألحان مصطفى العسال، توزيع:توما، وتقول كلماتها" يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه تمشي علي الارض التراب يتحول حنه والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه ".

كما جاءت في المركز الخامس أغنية “لما بنتجاهل”، والتي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، من كلمات محمود كلازا، ألحان كريم نيازي، توزيع:طارق عبد الجابر، وتقول كلماتها" لما بنتجاهل اوقات لما بنتجاهل ونقول شىء مش مستاهل بنضيع منا قلوب عاملتنا ب كل ضمير بنخبط وقت وجعنا ف الناس اللى بتسمعنا وكأن جراحنا دى لعنه بتنكر كل الخير يمكن بنكون خايفين او عل الجراح متعودين يمكن زهق يمكن روتين او سوء نوايا يمكن شيطان البعد شاطر ف الفراق يمكن نرجع خايفين ف الوحده دى متعلقين نندم على ناس مظلومين عايشين معانا بنلف دايره خطوطها مفهاش اتفاق اوقات ف زعلنا بنرضى ب مشاعر كلها بارده وبناخد دور مش دورنا ونخسر احسن ناس بنحارب نفسنا بينا وبنجرح ف اللى شارينا وبنرجع نندم عشان ضاع منا الاحساس".

تفاصيل طرح ألبوم لحقت نفسي

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 7 أغاني مساء السبت الماضي، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لائمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

ديو أصالة وماجد المهندس الحب الأبدي

قدمت أصالة حديثًا ديو"الحب الأبدي" مع الفنان ماجد المهندس، الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة لأسابيع طويلة، وتقول كلمات الأغنية “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.