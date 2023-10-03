محافظ الغربية يفتتح ثلاث ملاعب لكرة القدم بالمحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في المجتمع المصري، لما لها من أهمية في تحقيق استراتيجية ورؤية الدولة المصرية، والمساهمة بشكل فاعل في بناء الإنسان المصري وتكوينه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ 3 ملاعب بمراكز شباب المحلة الكبرى بتكلفة إجمالية تخطت ال 2مليون و700 ألف جنيه وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

بدأت جولة الافتتاحات بافتتاح ملعب اكلريك بمركز شباب محلة حسن المقام على مساحة 1200 متر بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

وتابع رحمي جولته بافتتاح الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب القيراطية والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 1500 متر وبتكلفة 750 ألف جنيه.

واختتم المحافظ جولة الافتتاحات بافتتاح الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب الجابرية والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 1500متر

وبتكلفة 750 ألف جنيه.