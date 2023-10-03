رئيس منطقة الغربية الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بإدارة المحلة

تابع فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، انتظام العملية التعليمية بمجمع معاهد شبرا بابل ومجمع معاهد صفط تراب، التابعة لإدارة المحلة الكبرى التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة والاستماع إلى المعلمين والطلاب حول سير الدراسة ومتطلباتها.

وأكد أن الطلاب امانة في أعناقنا وعلينا أن نحسن تربيتهم، وأن المعلم المتفاني في عمله هو قدوة حسنة لطلابه، مشددًا على ضرورة التزام العدالة في توزيع الجدول الدراسي بين المعلمين، ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلاب، وتوافر التهوية الجيدة، والإضاءة المناسبة، وتوزيع كافة الكتب التي وردت للمعهد على الطلاب دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية.

من ناحية أخرى شددت الإدارات التعليمية الأزهرية بمراكز ومدن المحافظة علي الغياب والحضور للطلاب والتلاميذ والتعامل بحزم مع المتخلفين عن الحضور والتأكيد على شيوخ المعاهد الالتزام بمواعيد الفترات الدراسية.

يأتي ذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققتها منطقة الغربية الأزهرية وعدد المتفوقين في الشهادات الإعدادية والثانوية واحتلال منطقة الغربية مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية.