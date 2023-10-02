أسعار سيارات شيري بعد الزيادات الجديدة في "أكتوبر"

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، عن أحدث قائمة لـ" أسعار سيارات شيري الصينية"، وشهدت القائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، ثبات أسعار سيارات شيري المستوردة موديل 2024 "تيجو 7 برو"، و"تيجو 8 برو"، وكذلك ثبات أسعار الطرازات المجمعة محلياً "أريزو 5، وتيجو3، وتيجو7"، وزيادة سعر الفئتين الثالثة والرابعة من السيارة شيري تيجو 8 المجمعة محلياً والتي تم طرحها مؤخراً.

مقدار الزيادة على أسعار سيارات شيري تيجو 8

وبلغ مقدار الزيادة التي أقرتها مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، على الفئتين الأعلى تجهيزاً من السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 نحو 10 آلاف جنيه.

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة قدرها 145 حصانا مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات من طراز “DCT”.

وتبدأ أسعار سيارات شيري موديل 2024 وفقاً للقائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، من 485 ألف جنيه للسيارة شيري أريزو 5 "مانيوال" المجمعة محلياً.

أسعار سيارات شيري موديل 2024

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الجديدة لـ"أسعار سيارات شيري موديل 2024 "الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، والصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر،

أسعار سيارات شيري

طرح شيري تيجو 8 موديل 2024 المجمعة محلياً لأول مرة

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل علامة شيري في مصر قد قامت مؤخراً بتجميع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات “شيري تيجو 8” محلياً لأول مرة.

وتقدم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 المجمعة محلياً بـ 4 فئات من التجهيزات “5 مقاعد، و7 مقاعد”.

جدير بالذكر أن عدد سيارات شيري المجمعة محلياً أصبح 4 طرازات هي “شيري تيجو 3، وشيري تيجو 7، وشيري تيجو 8، وشيري أريزو 5”.