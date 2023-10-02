مسؤول صيني يكشف عن أبرز المُرشحين للانضمام إلى "بريكس"

صرح نائب رئيس الشؤون الاستراتيجية في جامعة الأعمال والاقتصاد في الصين، "جون غونغ"، على هامش "منتدى فالداي" في سوتشي، بأن إندونيسيا والجزائر من أبرز المُرشحين للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وكشف جون غونغ، في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، على هامش "منتدى فالداي" الدولي في مدينة سوتشي، عن إحتمالات توسيع مجموعة "بريكس"، كما حث على "إلقاء نظرة فاحصة على الاقتصادات الكبيرة مثل اقتصادي إندونيسيا والجزائر".

وأضاف جون غونغ، أنه "إذا تحدثنا عن الدول التي من المرجح أن تنضم إلى بريكس، فهي اقتصادات كبيرة مثل إندونيسيا، وربما الجزائر، لكن هذا الحديث لا يزال سابقا لأوانه".

الدول الصديقة

وأكد أن الصين: "تفضل انضمام الدول الصديقة ذات الاقتصادات القوية"، مضيفا أن بكين مهتمة أيضا بدول أمريكا اللاتينية.

وبدأ "منتدى فالداي" اجتماعه السنوي العشرين اليوم في مدينة سوتشي ويستمر 3 أيام تحت عنوان: "التعددية القطبية العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع"، كما سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمته خلال المنتدى الدولي.

هذا وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن ترحيب روسيا بمساعي دول عدة من قارة أمريكا اللاتينية للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة عام 2024، "لن تنتظر حتى الأول من يناير"، بل ستبدأ اتصالات مع أعضاء "بريكس" الجدد مقدما، وستساعدهم على "بدء العمل".

يُذكر أنه تقرر توسيع عدد أعضاء المجموعة خلال قمة مجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا في 22 – 24 أغسطس الماضي.