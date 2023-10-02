رئيس الهجرة الجديد في الأمم المتحدة يركز على الفوائد الاقتصادية

عرضت الرئيسة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة رؤيتها لمعالجة الهجرة، ومشددة على أهمية الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحدثها الهجرة على البلدان التي تستقبل المهاجرين.

وفي حديثها من جنيف، ركزت إيمي بوب على الأدلة على أن الهجرة يمكن أن تعزز الاقتصادات من خلال توفير العمال الذين تشتد الحاجة إليهم أو الابتكار الجديد.

"هدفنا الأول هو تسخير فوائد الهجرة ووعدها حقا ، وأعتقد أنه عندما نعمل مع المجتمعات ، عندما نعمل مع الحكومات ، يمكننا البدء في بناء طرق لإيجاد فرص للأشخاص المتنقلين بدلا من مجرد التعامل مع القضية كمشكلة يجب حلها ، " نصح البابا.

وأضافت: "الأدلة دامغة إلى حد ما على أن الهجرة تفيد الاقتصادات بالفعل".

كما أشار بوب، إلى أن الهجرة مدفوعة بالأشخاص الذين يبحثون عن عمل وأنه إذا تم إنشاء "مسارات واقعية منتظمة" واعتماد نهج شامل تجاه الهجرة ، فيمكن تحقيق الفوائد الإيجابية للهجرة.

وتابع بوب مؤكدا أن الوكالة تشعر بالقلق إزاء "تطبيع" الأشخاص الذين يموتون عند عبور البحر الأبيض المتوسط ، حيث حدثت مئات الوفيات الأخيرة بسبب انقلاب القوارب غير الصالحة للإبحار أو الحمولة الزائدة أو تفككها.

وقال بوب: "شاغلنا الأول هو تغيير التوقعات وتغيير السرد وإضفاء الطابع الإنساني حقا على الأشخاص الذين نتحدث عنهم".

وأضافت: "هؤلاء هم الناس أولا قبل أن نصنفهم على أنهم مهاجرون أو طالبو لجوء أو أي شيء آخر وتقدير حياتهم الإنسانية والاعتراف بكرامتهم هو مفتاح كل ما نقوله ونفعله".

فازت البابا مؤخرا بمحاولتها لتصبح أول امرأة تقود وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة متغلبة على المدير العام الحالي للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو في تصويت لهذا المنصب.

لدى المنظمة ما يقرب من 19 موظف يعملون في 000 دولة لتعزيز الهجرة "الإنسانية والمنظمة".

وتتمثل مهمتها في العديد من مكاتبها الميدانية البالغ عددها 560 مكتبا في تزويد المهاجرين بالغذاء والماء والمأوى والمساعدة في الأعمال الورقية التي تفرضها الحكومة.