كلام جريء

الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 08:44 م 10/2/2023 8:44:22 PM

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى أبناءه بالجامعات المصرية فرحتهم وسعادتهم بيوم تفوقهم وتخرجهم في الجامعات بعد مشوار من الجد والاجتهاد.. وتعد مشاركة الرئيس كأب لأبنائه فرحتهم وانعكاس علامات السعادة والسرور على وجهه عند تكريمهم أصدق دليل على اهتمام قيادة الدولة بالتفوق والمتفوقين والعمل على رعايتهم وتقديم كل الدعم المطلوب لتحقيق المزيد من النبوغ فى مختلف المجالات.. ولا شك ان تفوق هؤلاء الطلاب لا ياتى من فراغ وإنما كان نتيجة الدعم غير المسبوق من الرئيس وايمانه العميق بقيمة العلم والعلماء وأهمية التعليم فى تقدم حياة الدول والأمم، واهتمامه المستمر بقضايا وأحوال التعليم العالى والعمل على تطويره، خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم وإيمانه بثقافة التعلم وضرورة تقديم تعليم يواكب متطلبات سوق العمل العالمى. أثبت الرئيس خلال الاحتفال اهتمامه بالتعليم العالى وأهمية دور الجامعات التكنولوجية فى المجتمع وخدمة الاقتصاد الوطنى والتكنولوجيات الراهنة، فأصدر قرارا بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة.. وأعتقد أن التوسع فى إنشاء مثل هذه الجامعات سيلبى احتياجات المجتمع من المهنيين المتميزين فى مختلف المجالات وسيعمل على تصدير هؤلاء الخريجين المتميزين إلى الخارج نظرًا لاحتياج الأسواق العالمية إلى هؤلاء الخريجين..وتسعى مختلف الدول الأجنبية إلى جذب هؤلاء لسد احتياجاتها من نوعية خريجى مثل هذه الجامعات..

يمنح تكريم الرئيس لأبنائه حافزا لهم على مواصلة التفوق الدراسى والعلمى حتى يتسنى لهم المشاركة فى خدمة بلادهم وأن يكونوا ضمن دائرة المتفوقين ممن يتم تكريمهم ويخلق روح المنافسة القوية بين الجامعات فى برامجها الدراسية والبحثية من أجل تخريج المزيد من المتفوقين فى مختلف المجالات والتخصصات.. ويجب على الجامعات أن تسعى إلى تطوير برامجها الدراسية وإدخال تخصصات جديده تناسب المتغيرات العالمية وثورة التكنولوجيا الهائلة لتقديم خريجين بمواصفات دولية تتلقفهم أسواق العمل ولا يقفون فى طابور العاطلين ويجلسون على المقاهى.. نحتاج إلى تخصصات بينية تتمشى مع متطلبات العصر واحتياجاته وتحقق رؤية الرئيس لتقديم تعليم جامعى متميز يساير الجامعات العالميه ويعيد لمصر مكانتها الريادية فى التعليم بالمنطقة.

[email protected]