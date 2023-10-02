هنا الزاهد تسرق الأضواء بالأبيض الساحر في "الحكاية"

تألقت الفنانة هنا الزاهد في أحدث ظهور لها أثناء استضافتها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، بلوك أنيق وجذاب عكس جمالها وأنوثتها.

وبدت هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكية مميزة، مرتدية بنطالا أبيض فضفاضا ناحية الساقين وبصيحة الهايويست، ونسقت عليه قميصا نفس اللون، وحدد خصرها بحزام عريض مطرز بالأزرار، مما أبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

وتزينت هنا الزاهد بمجموعة من المجوهرات الذهبية مميزة التصميم ذات الحجم الكبير، فضمت أقراطا طويلة تتدلى من أذنيها، وعقدا ملتفا حول عنقها، بالإضافة إلى خاتم في أحد اليدين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل ويفي مرتب وجذاب.

ووضعت الفنانة هنا الزاهد مكياجًا ساحرًا يعكس جمال ملامحها، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بالرموش الصناعية وظلال العين الناعمة؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.