مي فاروق للمرة الأولى في مهرجان ليلة عمر الكويتي

تلتقي الفنانة مي فاروق جمهورها في أمسيات مهرجان ليلة عمر الغنائي، المقامة فعالياته في الكويت، وتضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل مي فاروق في مهرجان ليلة عمر

ومن المقرر أن يقام حفل مي فاروق مع الفنان وائل جسار في الـ 20 من نوفمبر الجاري على مسرح الكويت أرينا.

يجتمع في مهرجان ليلة عمر الغنائي نجوم شباب الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

يضم مهرجان ليلة عمر الكويتي نجوما غنائية من مختلف أنحاء الدول العربية، وسجل حفل أنغام نجاحا جماهيريا كبيرا بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضورا جماهيريا كامل العدد.