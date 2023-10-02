بروكسى يهزم بترول أسيوط بهدف نظيف في دورى المحترفين

تمكن فريق بروكسي من التقدم على فريق بترول أسيوط بهدف وحيد لصفر سجله عمار محمد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بترول أسيوط ضمن فعاليات الجولة الثانية من دوري المحترفين .

بدأ الفريقان المباراة بتشكيل بترول أسيوط المكون من حارس المرمى أحمد بدوي، وخط الدفاع عرفة شعبان، محمود عوكل وعلي البرقي، لاعب الوسط عبد الله عادل، أحمد أشرف، محمود سمكة، فوزي الكاشف خط الهجوم. عبد الرحمن الخميسي ومحمود مقلد،

وفريق بروكسي مكون من حارس المرمي فرج شلبي، وخط الدفاع أحمد محمود ومحمد محمود، محمد عبد العاطي، بسام وليد، لاعب الوسط عبد الحميد علي، محمد محمود، عمار محمد، محمد صبري و. خط الهجوم أدهم عبد الله ومحمد موريا.