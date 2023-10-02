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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الداخلية يفضح بالأدلة العقل المدبر للعمليات الإرهابية.. فيديو

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه كان هناك موجة خطيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قبل عام 2014، مضيفًا أن العديد من السجناء تمكنوا من الفرار في أحداث عام 2011. 

 

وأضاف في كلمة ألقاها بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلتها فضائية إكسترا نيوز، أنه كان هناك ارتفاع في معدلات الجريمة وانخفاض في قدرة الشرطة قبل عام 2014؛ حيث كانت العناصر الإرهابية تنتشر في شمال سيناء للاستفادة من الفراغ الأمني الذي حدث في أعوام 2011 و2013 و2014.

 

ولفت إلى أن مصر شهدت 260 عملًا إرهابيًا استهدفت جميع قدرات الدولة ومنشآتها، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية، فضلا عن محاولات اغتيال وزير الداخلية السابق آنذاك. 

 

وأشار إلى أنه كانت هناك موجة خطيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب تقوم بها جماعات إرهابية تابعة للإخوان تستهدف كل ما يمثل المنشآت والممتلكات العامة"، لافتًا إلى أن عنف جماعة الإخوان شمل التخريب والحرق العمد وإطلاق النار العشوائي في الشوارع.

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