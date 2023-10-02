مدرب نابولي يعلق على مواجهة ريال مدريد: نستطيع الفوز

علق رودي جارسيا، المدير الفني لنابولي الإيطالي على مواجهة ريال مدريد المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وشدد جارسيا على أن ريال مدريد لا يحتاج للتعرف، فهو فريق معروف ونعلم أننا سنواجه فريقًا عالميًا للغاية به نجومًا كبار.

تصريحات رودي جارسيا

تحدث رودي جارسيا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة نابولي وريال مدريد، فقال: "الفريق الإسباني لا يحتاج لمعرفة أو دراسة، فنعلم جيدًا أننا سنواجه فريقًا عالميًا، وجميع اللاعبين على استعداد لتقديم أكثر من 100% من أجل التغلّب عليهم".

وتابع: "سنقابل فريقًا يملك العديد من اللاعبين الرائعين، لدى ريال مدريد فريق كامل فاز باللقب منذ عامين، لذلك اللعب أمامهم يتطلب الكثير من الشجاعة والندية، وهو ما ننوي أن نفعله".

وعن مواجهة البرازيلي الشاب فينيسوس، قال: "اللاعب بطل رائع، رغم صغر سنه، لكنه دائمًا ما يكون لديه تصميم على تقديم الأفضل، ولديه الإمكانيات لفعل ذلك، لكننا سنواجه فريقًا بالكامل وليس فينيسيوس فقط".

وأتم مدرب نابولي تصريحاته عن تحفيز اللاعبين ومنحهم الثقة قبل المباراة، فقال: "موسيقى الشامبيونزليج كافية لتحفيز اللاعبين أمام الريال، سنواجه فريقًا كامل، تعاقد مع لاعبين رائعين مثل بيلينجهام وخوسيلو، لكننا قادرون على الفوز عليهم".

موعد مواجهة نابولي وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نابولي أمام ريال مدريد في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب سان باولو بإيطاليا.

القنوات الناقلة لموقعة نابولي وريال مدريد

تُنقل مباراة نابولي أمام الريال عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.