شيرين في الكويت| موعد الحفل وأسعار التذاكر

تشارك الفنانة شيرين عبد الوهاب في أمسيات مهرجان ليلة عمر الغنائي، المقامة فعالياته في الكويت، وتضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل شيرين في الكويت

من المقرر أن يقام الحفل في الـ 9 من نوفمبر القادم على مسرح أرينا كويت ، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

مهرجان ليلة عمر| أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب

وتراوحت أسعار التذاكر بين 40 - 180 دينارًا كويتيًا، ويتم شراؤها عبر الموقع الإلكتروني لمسرح الكويت أرينا.

يجتمع في مهرجان ليلة عمر الغنائي نجوم شباب الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

يضم مهرجان ليلة عمر الكويتي نجوم غنائية من مختلف أنحاء الدول العربية، وسجل حفل أنغام نجاح جماهيري كبير بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضور جماهيري كامل العدد.