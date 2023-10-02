السيسي: العاصمة الإدارية ليست للوجاهة وإنما فكرة لتغيير أسلوب العمل

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للحكومة في كلمة أذاعتها فضائية إكسترا نيوز، قائلًا“ودورنا نبني ونعمر وبس، ودوركم كوزراء مقدر"، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد للوجاهة الحضارية والاجتماعية، بل تغيير نمط كامل الدولة.

مسار أكثر نجاحًا:

واسترجع أحاديث البعض عن عدم إمكانية تشييد العاصمة الجديدة، قائلًا: “قالولي متمشيش”، منوهًا إلى أن العاصمة الجديدة فكرة لتغيير نمط وأسلوب العمل بحيث يمكن وضع أنظمة ومسارات أكثر نجاحًا.

وأكد أن الدولة حولت أرضًا ليس لها قيمة إلى أرض ذات قيمة، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن مشروعاتها لإعلام الشعب بالإنجازات التي يتم إنشاؤها على أرض الواقع.