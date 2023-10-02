من هي إيمي بوب أول امرأة ترأس المنظمة الدولية للهجرة

بدأت أول أمس الأمريكية إيمي بوب، فترة ولايتها البالغة خمس سنوات في منصب المدير العام الحادي عشر للمنظمة الدولية للهجرة، وهي أول امرأة تتولى منصب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة منذ 72 عامًا، وقد تم انتخاب المدير العام بوب في 15 مايو 2023 خلال الدورة الخاصة السادسة لمجلس المنظمة الدولية للهجرة في جنيف.

وتتولى مهامها خلفًا لأنطونيو فيتورينو من البرتغال، الذي شغل منصب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة منذ أكتوبر 2018.

وتتمتع بوب بخبرة وسجل حافل في معالجة الهجرة، وستلعب قيادتها دورًا محوريًا في تعزيز مهمة المنظمة الدولية للهجرة.

وفيما يتعلق بانتخابها، قالت المديرة العامة بوب: “يشرفني ويشرفني أن أخدم كمدير عام لهذه المنظمة الاستثنائية. فالهجرة قوة تحويلية يمكن أن تسهل الابتكار، وتدفع عجلة التنمية، وتحفز التمكين الاقتصادي ، إنها واحدة من القضايا الحاسمة في عصرنا وأنا أتطلع إلى العمل بشكل تعاوني لمواجهة التحديات وكذلك خلق الفرص للجميع، وخاصة الأكثر ضعفا.

وشددت المدير العام بوب على أهمية الشراكات، قائلاً: “خلال فترة الهجرة غير المسبوقة، لا تستطيع المنظمة الدولية للهجرة القيام بهذا العمل بمفردها ، وسأواصل ضمان سماع أصوات جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 175 دولة في تصميم وتنسيق وتنفيذ الحلول العملية للجميع. وسوف نبني شراكات مع القطاع الخاص، ومع المجتمع المدني، ومع أصحاب المصلحة الآخرين، مع الاعتراف بأن المجتمع يستفيد عندما تتم إدارة الهجرة بشكل جيد.

وقبل انتخابها التاريخي، كانت المديرة العامة بوب نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة للإدارة والإصلاح. وخلال فترة عملها كمدير عام، نفذت بوب سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بالميزانية والإدارة والإدارة لتحسين التسليم الميداني للمنظمة الدولية للهجرة وإدارة المخاطر، وتعزيز نتائج العدالة الداخلية والنتائج التشغيلية، وتعزيز التنسيق مع منظومة الأمم المتحدة.

وقبل انضمامه إلى المنظمة الدولية للهجرة، عملت كمستشار أول لشؤون الهجرة للرئيس الأمريكي بايدن وعملت نائبًا لمستشار الأمن الداخلي للرئيس الأمريكي السابق أوباما ، و أثناء عمله في البيت الأبيض، قامت بتطوير وتنفيذ استراتيجيات شاملة لمعالجة الهجرة، في مجالات مثل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإعادة توطين اللاجئين والأشخاص الضعفاء، وإعداد المجتمعات للاستجابة للأزمات المتعلقة بالمناخ والتكيف معها.

وقد عززت الحوار حول تحديات وفرص الهجرة العالمية من خلال كتاباتها الأكاديمية وعملها مع تشاتام هاوس. وقد شغلت أيضًا مناصب في وزارة العدل الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي وكانت شريكًا في شركة المحاماة شيلينغز ومقرها لندن.

وتخرجت دي جي بوب بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة ديوك بدرجة دكتوراه في القانون، كما حصلت على بكالوريوس في العلوم السياسية (مع مرتبة الشرف) من كلية هافرفورد في بنسلفانيا ، وهي متزوجة ولديها ابنتان.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة تأسست عام 1951، وهي المنظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال الهجرة، وهي ملتزمة بمبدأ أن الهجرة الإنسانية وأنها منظمة تفيد المهاجرين والمجتمع ، وهي جزء من منظومة الأمم المتحدة، بإعتبارها منظمة ذات صلة.