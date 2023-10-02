كاظم الساهر يشارك في حفلات الأردن الشتوية

يلتقي القيصر كاظم الساهر مع جمهوره، في حفل غنائي جديد بالأردن، وذلك ضمن بداية موسم الحفلات الشتوية هناك.

ومن المقرر أن يقام الحفل في 24 من نوفمبر في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كاظم الساهر وحسين الجسمي على مسرح واحد

وفي سياقٍ متصل اجتمع كاظم الساهر مع الفنان حسين الجسمي ضمن احتفالات الصيف في الإمارات خلال يونيو الجاري.

أحدث أغاني كاظم الساهر الحياة

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ كاظم من خلال أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لا تُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".