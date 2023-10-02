المُشدد 3 سنوات لمُتهم بحيازة حشيش وسلاح أبيض بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهمًا بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانته بحيازة مُخدرات وسلاح أبيض في مدينة نصر.

وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ 200 ألف جنيه، فضلا عن مُصادرة المضبوطات.

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صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد الله.م أنه في يوم 7 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد الإتجار مُخدر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها تتحصل في أنه وحال مرور السيد الرائد معاون مباحث مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم بالطريق العامة مُلقياً لرؤيته علبة سجائر بها 8 قطع لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض (كتر).

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع المضبوطة كلُ منها لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنوا قائماً 13.10 جراماً.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التُجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات لمُتهمٍ وتغريمه 200 ألف جنيه لإدانته بحيازة الهيروين في مدينة نصر.

وشمل الحُكم مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم جمعة.ر أنه في يوم 14 أبريل 2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار مُخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

وشهد الضابط القائم بالضبط بالتحقيقات أنه ونفاذا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المُتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام.

وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المُخدر، وبمُواجهته بهن أقر بإحرازهن في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.