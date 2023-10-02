مهرجان ليلة عمر الغنائي| 6 نجوم بين مصر والخليج

تستمر ليالي مهرجان ليلة عمر الغنائية في أمسياتها الاستثنائية مع نجوم غناء العالم العربي والخليجي داخل العاصمة الكويتية.

الجدول الغنائي لمهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت 2023

انطلقت ليالي مهرجان ليلة عمر مع الفنانة أنغام خلال الأسبوع الماضي مع ليلتين متتاليتين شهدت حضور كامل العدد من جمهورها.

وتستكمل لياليها في ليالي أكتوبر الخريفية مع 6 من نجوم غناء الوطن العربي وهم “شيرين، بهاء سلطان، تامر عاشور، حسين الجسمي، رحمة رياض”

موعد حفل شيرين عبد الوهاب

سيكون موعد جمهور شيرين معها في الـ 11 من نوفمبر على مسرح الكويت أرينا.

موعد حفل بهاء سلطان وتامر عاشور وعايض

يجتمع الفنان بهاء سلطان والفنان تامر عاشور والفنان عايض في الـ 13 من أكتوبر الجاري

ويجتمع الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض في الـ 12 من أكتوبر الجاري، وتم طرح تذاكر جميع الحفلات عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

يجتمع في مهرجان ليلة عمر الغنائي نجوم شباب الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

يضم مهرجان ليلة عمر الكويتي نجوم غنائية من مختلف أنحاء الدول العربية، وسجل حفل أنغام نجاح جماهيري كبير بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضور جماهيري كامل العدد.