إيرادات فيلم "ع الزيرو" في آخر ليلة عرض

بلغت إيرادات فيلم ع الزيرو للنجم محمد رمضان، أمس، الأحد، 6,164 جنيها في دور العرض ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

تفاصيل فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول رجل يعاني نجله من مرض خطير، يحاول إنقاذه، الأمر الذي يتطلب إجرائه عملية كبيرة تتكلف أكثر من مليون جنيه، ليعيش الجمهور معه محاولاته العثور على المال بطرق مختلفة.



وكان حقق البرومو الرسمي للفيلم على أكثر من مليوني مشاهدة خلال الـ24 ساعة الأولى من صدوره.



وكان أعرب المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب، عن سعادته لعودة العدل جروب مرة أخرى لإنتاج الأفلام من جديد وذلك من خلال فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم.



‏‎وأضاف "فخور بهذه التجربة والتعاون مع ستوديوهات فوكس في العمل السينمائي المصري، وذلك لترسيخ إنتاج محتوى عربي مبتكر يليق بالجمهور، كما يعد هذا التعاون بداية لإنتاجات ضخمة و مختلفة خلال الفترة القادمة هادفين من ذلك تقديم محتوى سينمائي ضخم و متميز على غرار الفيلم الجديد الذي أعتبره تجربة مميزة ومحترمة".



‏‎و تابع العدل، أتمني أن ينال فيلم "ع الزيرو" أعجاب الجمهور في مصر و الوطن العربي.