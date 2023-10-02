محافظ المنيا .. المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لن تكون حبيسة الأدراج

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة ، وتعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذلك لتحقيق التنمية الشاملة ،ورفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيرًا ،الى أنه تم تصعيد 18 مشروعا ، بواقع 3 مشاريع عن كل فئة، لافتا ، إلى أن مشروعات المبادرة لن تكون حبيسة الأدراج، و أن شباب المحافظة يمتلكون قدرات إبداعية هائلة ،وطموحات كبيرة يسعون إلى تحقيقها ، وسوف نساعدهم فى تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم ، فى صناعة واقع أفضل لهم ولوطنهم .

وقدم الفائزون بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الشكر لمحافظ المنيا ،لدعمه المستمر من أجل نجاح المبادرة ، وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ ، مثمنين جهود الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة ، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ، وتحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل.

جاء ذلك ، عقب مشاركة محافظ المنيا فى فاعليات المؤتمر الاقليمي، الذي عُقد بمحافظة الفيوم للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، على مستوى محافظات إقليم شمال الصعيد، و تكريم أصحاب المشروعات الـ(18) الفائزة من المنيا والمؤهلة للمستوى الوطنى من المبادرة .

جدير بالذكر، أن المشروعات الفائزة بمحافظة المنيا تمثلت في مشروعات : الزراعة المناخية الذكية ، منظومة تجفيف لب البنجر باستخدام الطاقة الشمسية ، التحول إلى الطاقة الخضراء في الصناعات كثيفة الطاقة ، الغابات الشجرية المنتجة لزراعة اشجار الجوجوبا ، القرية الخضراء ، تشغيل المركبات باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة ، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة وترشيد الموارد المائية واستهلاك الطاقة للمنشآت، مصنع انتاج دقيق البطاطا ، بايوبيكيا، الملابس والموضة المستدامة، مبادرة نظام التضامن التشاركى، كفاءة استخدام المياه في نظام الاكوابونيك ، دايرة بأيدينا ، زراعة المشروم بقش الأرز ، قريتنا أحلى بينا .