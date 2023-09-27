أمريكا تُناشد كوريا الشمالية بمُواصلة الحوار بعد إعادة الجندي الهارب

أكد "البيت الأبيض"، انفتاح واشنطن على الحوار مع بيونج يانج، لا سيما بوجود اجواء إيجابية في أعقاب تسليم كوريا الشمالية للجندي ترافيس كينغ الذي فر إليها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض على تأثير إعادة الجندي الأمريكي الفار على العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج قائلة: إن "الحكومة الأمريكية منفتحة على إقامة اتصالات مع كوريا الشمالية".

وأضافت، أن هذا الحادث "يبرز الحاجة لبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" حتى في ظل التوترات الحالية، واصفة هذا الأمر بــ "المهم للغاية".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في وقت سابق، أن كوريا الديمقراطية قررت تسليم كينغ بعد التحقيق في ملابسات اختراقه للحدود.

وبحسبما نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اعترف الجندي كينغ أثناء التحقيق بأنه قرر الدخول بشكل غير قانوني إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عبر المنطقة الأمنية المشتركة في "فامنونغوم" لأنه "شعر بالاشمئزاز من ممارسات التنمر اللا إنسانية والعنصرية المتفشية في الجيش الأمريكي، وبسبب تبدد الأوهام المتعلقة بمثالية المجتمع الأمريكي".

جندي أمريكي يعود إلى واشنطن والبيت الأبيض يشكر الصين والسويد

نجح المسؤولين الأمريكيين في تأمين عودة الجندي "ترافيس كينغ" من كوريا الشمالية، حسبما أفاد المتحدث باسم البنتاجون، "بات رايدر"، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار رايدر في بيان إلى العمل الشاق الذي بذلته القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والمسؤولون في البنتاغون والخارجية الأمريكية لإعادة كينغ إلى الولايات المتحدة.

كما أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن المسؤولين الأمريكيين نجحوا في تأمين عودة الجندي ترافيس كينغ من كوريا.

وقال في البيان "نحن نقدر تفاني الفريق المشترك بين الوكالات الذي عمل بلا كلل من أجل الاهتمام بالجندي كينغ".

ووجه البيت الأبيض الشكر لحكومة السويد على دورها الدبلوماسي الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كما شكر الحكومة الصينية لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي.

المجال الجوي الصيني

في السياق، أوضح مسؤول أمريكي كبير أن الجندي غادر المجال الجوي الصيني وهو في طريقه إلى قاعدة عسكرية أمريكية.

وقررت كوريا الشمالية طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الموقوف لديها منذ عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأربعاء.