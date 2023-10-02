عودة قوية لبرنامج "إكس فاكتور".. الليلة

تبدأ الليلة، الحلقة الأولى من برنامج المواهب الغنائية الشهير “إكس فاكتور” ، والذي يضم عدد كبير من أصوات الطرب من مختلف الدول العربية.

موعد عرض برنامج اكس فاكتور

تعرض حلقات برنامج “إكس فاكتور” في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات على شاشة دبي الفضائية.

أعضاء تحكيم اكس فاكتور 2023

تضم لجنة تحكيم “إكس فاكتور” كلا من الفنانة أنغام والفنان راغب علامة والفنان عبد الله الرويشد، ويشارك فيه عدد كبير من المواهب الغنائية بمختلف اللغات بجانب العزف على الآلات الموسيقية.

كانت المواسم السابقة من إكس فاكتور قد لاقت نجاح جماهيري كبير وضمت عدد كبير من المواهب وقدمتهم للجمهور ووضعتهم على أولى خطوات ااشهرة والنجومية، مع أبرز نجوم الفن في الوطن العربي ومنهم وائل مفوري، إليسا، دنيا سمير غانم، كارول سماحة.