النسيري منسقًا عامًا لحملة مواطن لدعم مصر بالسعودية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أصدرت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" قرارا بتعيين شريف النسيري منسقا عاما للحملة في المملكة العربية السعودية.

وقال نصر مطر منسق عام حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج أن المملكة العربية السعودية بها أكبر جالية مصرية على مستوى والعالم وكان لابد أن يتحمل مسؤولية الحملة فيها كادر بكفائة متميزة.

وأضاف مطر أن اختيارنا لشريف النسيري إنما جاء عن قناعة في قدراته على إدارة حملة بحجم حملة مواطن في المملكة العربية السعودية والتي لها عديد الأفرع في المدن الكبرى بالمملكة.

وأضاف منسق عام حملة مواطن في الخارج أن ثقتنا كبيرة في النسيري لما يملكه من قدرات تؤهله لقيادة حملة تدعم الوطن في عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.