الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

نصر مطر: نتواصل مع أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة

منسق حملة مواطن لدعم
منسق حملة مواطن لدعم مصر

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج، إن هناك تواصل على مدار الساعة مع أعضاء الحملة في كل دول العالم، خاصة بعدما نجحنا في تدشين حملة غير مسبوقة على مدار تاريخ الجاليات المصرية بالعالم.

وأضاف مطر أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تحركات من جميع الحملات في الخارج لتنفيذ خطة الحملة في حشد أكبر قدر من أبناء مصر في الخارج لممارسة حقهم الدستوري الأهم وهو المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكمل مطر أن الحملة تواجه بكل قوة الأكاذيب التي يطلقها أعداء الوطن والافتراءات التي تنشرها جماعة الإخوان الإرهابية وأن أعضاء الحملة من الكفاءات القادرة على تفنيد أي ادعاء وتصحيح أي مغالطات.

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