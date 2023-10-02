الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في إطار مبادرة صيف شبابنا .....

الشباب والرياضة تواصل أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع بكفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف" تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.

نفذت أنشطة ترفيهية لأبنائنا من ذوى القدرات والهمم بمركز شباب سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، تضمنت تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة بمحافظات مصر.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف، وتوفير كافة الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع.


 

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