ريال مدريد يضع عينه على موهبة بايرليفركوزن الالماني

أكدت مصادر صحفية أسبانية ان نادي ريال مدريد يراقب ثلاثة لاعبين من نادي بايرليفركوزن لضمهم خلال الفترة القادمة في مقدمتهم المهاجم النيحيري فيكتور بونيفاس الذي يضعه ريال مدريد ضمن أولوياته في الانتقالات الشتوية القادمة.

بدأ فيكتور بونيفاس مشواره الكروي في بلاده لعدة سنوات قبل ان ينتقل للعب في نادي بلجيكا لنادي يونيون سانت جيلواز عام ٢٠٢٢ الذي قدم معه موسما رائعا لينتقل بعدها إلى بايرليفركوزن الألماني مقابل ٢٠ مليون يورو لتنفجر قدرات الاعب الذي سجل حتى الان ١١ هدف في ٨ مباريات في البوندزليجا ليكون تحت ميكروسكوب عدد من كبرى الاندية الأوربية حيث ربطت عدد من التقارير الاعب النيجيري بالانتقال إلى مانشيستر سيتي قبل ان يدخل ريال مدريد هو الاخر ضمن الاندية التي تتابع الاعب عن قرب .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان ريال مدريد ينوى ضم النجم الفرنسي كيليان امبابي خلال الصيف المقبل في صفقة انتقال حر لكن مازال هناك مخاوف من توقيع امبابي على تعاقد جديد مع باريس سان جيرمان لذلك فأن النادي الملكي يوجه أنظاره نحو عدة مهاجمين في مقدمتهم فيكتور بونيفاس وزميله في باير ليفركوزن جيرمي فريمبونج و فلورين فيرتز .

يذكر ان ريال مدريد يضع الأسباني تشافي الونسو المدير الفني لبايرليفركوزن على رأس المرشحين لتدريب ريال مدريد بعد نهاية الموسم وانتقال المدير الفني الحالي كارلو انشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل .