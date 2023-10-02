رئيس جامعة طنطا بشهد حفل تخريج الدفعة الـ 28 بكلية الهندسة

نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا اليوم احتفالية كبرى لتخريج الدفعة الــ 28 دفعة الدكتور محمد طلعت فهيم بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية.

قدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خلال كلمته التهنئة لجميع خريجى الكلية وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن اليوم هو يوم جني ثمار سنوات من العمل والجهد والمثابرة، مشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهود فى إعداد وتأهيل الخريجين طوال سنوات دراستهم لبناء مستقبلهم وحياتهم العلمية، ليكونوا قادرين على مواجهة سوق العمل المحلى والدولي، داعياً الخريجين إلى مواصلة مسيرة العمل والاجتهاد لبناء مستقبل وطنهم، وموجها رسالة للطلاب وأسرهم أن يكونوا على قدر المسئولية في تأدية واجباتهم نحو الوطن بالمشاركة فى العمل بالمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية.

وأعرب الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية عن فخره بالتواجد فى حفل خريجى كلية الهندسة التى ينتمى اليها، موجهاً التحية لأسر الخريجين لجهودهم مع أبنائهم طوال سنوات دراستهم، مؤكدا على دور المهندسين فى بناء الجمهورية الجديدة والانتماء القومي، وتحقيق نهضة الوطن.

أضاف الدكتور أحمد نصر عميد الكلية أن ما تشهده الكلية من طفرات غير مسبوقة في بناء قدراتها الذاتية ماديا وبشريا، تجسدت في ثورة علمية وانشائية وبحثية وتطبيقية، وبرامج جديدة مستحدثة واعتمادات أكاديمية وإدارية على المستوى المحلي والدولي ومخرجات تعليمية وأكاديمية تنافسية ومتفردة بلوائح متطورة طبقاً لأحدث المعايير القياسية الدولية، مقدما التحية للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة والعميد الأسبق للكلية، وصاحب الرؤية الشاملة في تطوير الاداء المؤسسي من منظور وطني شامل والداعم الأول لكل جهد مبتكر يتم بذله في الجامعة، موجهاً الخريجين بالتسلح بالعلم والمعرفة لتحقيق احلامهم واحلام أسرهم وآمال وطنهم ، وأن يمتلكوا الارادة والوعي الوطني وان يكونوا خير سفراء لجامعتهم العريقة وكليتهم.

شهد الحفل إهداء الدكتور أحمد نصر درع الكلية للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد طلعت فهيم الأستاذ المتفرغ بالكلية وعميد الكلية الأسبق، وإلقاء الطالب حسن حمدى شعبان لكلمة الخريجين، وتم تكريم خريجى الكلية وإهدائهم شهادات التقدير.