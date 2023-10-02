السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية (فيديو)

سيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق الهائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتولى فريق الدفاع المدني مهمة عمليات التبريد.

واشتعل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين ما تسبب في سقوط أجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل، وجرى الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد آثار الحريق.

إصابة 27 شخصًا في حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وقالت مصادر طبية بالإسماعيلية إن نحو 27 مصابًا تم نقلهم حتى الآن إلى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11 طابق بالكامل.

وأكدت المصادر أن المصابين ما بين حروق وجروح واختناقات جراء الحادث وجرى نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم بينهم ضباط ومجندين فيما لم يتم الإعلان رسميًا عن وجود وفيات من عدمه حتى الآن.

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية أنه تم إغلاق كافة وصلات الغاز الطبيعي بالمنطقة المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية للمديرية وإفساح الطرق لسيارات الدفاع المدني والأوناش وسيارات الإسعاف.