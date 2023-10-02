وزير الشباب والرياضة يتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية لأعضاء أندية الفتاة والمرأة

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الميدانية التى يقوم بها لعدد من المنشآت بشمال سنياء ، معرض الحرف اليدوية والتراثية لأعضاء أندية الفتاة والمرأة ، والذي اقيم في مركز شباب الشيخ زويد بالمحافظة ، بمشاركة مراكز شباب القاطنه، الكوثر ، بئر العبد، والشيخ زيد .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن إعجابه بالمعروضات التي تنوعت بين الشغل اليدوي السيناوي ، خرز، اكسسورات ، ميداليات سيناوي ، و منتجات جديدة من إعاده تدوير المنتجات القديمة مثل الشنط اليدوي ، خداديات، حافظات للاقلام من الزجاج القديم ، والتي لفتت انظار جميع الحضور بالمستوى المتميز والمبتكر .

كما تفقد صبحي الجزء الخاص بمبادرة "يوم الخير " ، والذي يتم تنفيذ للمرحلة الثالثة منها بمناسبة بدء موسم المدارس ، حيث تم توضيح المراحل التي تمر بها المبادرة ، بمشاركة مراكز شباب المدينة، ضاحية السلام، و الكوثر .

وفي ختام جولته قام وزير الشباب والرياضة بزيارة ورشة الحرف اليدوية " الخرز " والتي تأتي ضمن مبادرة " حرفتك ... مهنتك " ، موصياً بنقل كافة المعروضات والمنتجات الخاصة بأندية الفتاة والمرأة ، للعرضها في معرض "بيزنيس يا شباب " والمقام في إستاد القاهرة الدولي حتى الرابع من شهر أكتوبر الجاري .



وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزير الشباب والرياضة ، علي توفير سبل الدعم لأندية الفتاة والمرأة في مختلف مراكز الشباب داخل شمال سيناء ، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج داخل جميع المحافظات الحدودية ، والتي من ضمنها تنمية الفتاة والمرأة السيناوية ودعمها ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض والارتقاء بقدراتها واكتسابها مهارات عديدة