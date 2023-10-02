الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية لأعضاء أندية الفتاة والمرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الميدانية التى يقوم بها لعدد من المنشآت بشمال سنياء ،  معرض الحرف اليدوية والتراثية لأعضاء أندية الفتاة والمرأة  ، والذي اقيم في مركز شباب الشيخ زويد بالمحافظة ، بمشاركة مراكز شباب القاطنه، الكوثر ، بئر العبد، والشيخ زيد  .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن إعجابه بالمعروضات التي تنوعت بين الشغل اليدوي السيناوي ، خرز، اكسسورات ، ميداليات سيناوي ، و منتجات جديدة من إعاده تدوير  المنتجات القديمة مثل الشنط اليدوي ، خداديات، حافظات للاقلام من الزجاج القديم ، والتي   لفتت انظار  جميع الحضور بالمستوى المتميز  والمبتكر .

كما تفقد صبحي الجزء الخاص بمبادرة "يوم الخير " ، والذي يتم تنفيذ للمرحلة الثالثة منها بمناسبة بدء موسم المدارس  ، حيث تم توضيح المراحل التي تمر بها المبادرة ، بمشاركة مراكز شباب المدينة، ضاحية السلام، و الكوثر .

وفي ختام جولته قام وزير الشباب والرياضة بزيارة ورشة الحرف اليدوية  "  الخرز " والتي تأتي ضمن مبادرة " حرفتك ... مهنتك " ، موصياً  بنقل كافة المعروضات والمنتجات الخاصة بأندية الفتاة والمرأة ، للعرضها في معرض "بيزنيس يا شباب " والمقام في إستاد القاهرة الدولي حتى الرابع من شهر أكتوبر الجاري .

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص  وزير الشباب والرياضة  ،  علي توفير سبل الدعم لأندية الفتاة والمرأة  في مختلف مراكز الشباب داخل شمال سيناء ، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج داخل جميع المحافظات الحدودية ، والتي من ضمنها تنمية الفتاة والمرأة السيناوية ودعمها ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض والارتقاء بقدراتها  واكتسابها مهارات عديدة

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