تعرف على تفسير تفسير قوله تعالى " أن بورك من في النار ومن حولها "

التدبر فى كتاب الله من صفات المتقين وقال علماء التفسير فإن معنى بورك ذكر المفسرون فيه قولين:

1- تقدس وهو مروي عن ابن عباس والحسن، وعليه يكون الله تعالى عنى نفسه، فالمعنى كما قال ابن الجوزي والبغوي قدس من سمع نداؤه من جهة النار، وليس المراد أن الله يحل في الأشياء كما قال بعض المنحرفين من أهل الضلال، وقيل إنه عنى الشجرة، ويدل لذلك قوله في الآية الأخرى: [فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى] (طه: 12).

2- إن المراد بالتبريك الدعاء بالبركة لمن في النار، وهو موسى على هذا القول، وهذا تحية من الله لموسى كما حيى إبراهيم عليه السلام على ألسنة الملائكة فقال: [رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ] (هود: 73). وقيل عنى الملائكة أو هما معا، كذا قال البغوي وابن الجوزي في تفسيريهما.

وأما النار فالمراد بها نور الله الذي رآه موسى فحسبه نارا، وإطلاق النار على النور سائغ في اللغة، وقد روي تفسيرها به عن ابن عباس والحسن وقتادة، ويدل لذلك ما في الحديث: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، ثم قرأ أبو عبيدة: [نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] ( النمل: 8). رواه أحمد وابن ماجه وصححه الأرناؤوط والألباني، والمراد بالنار هنا النور كما تفيده رواية مسلم للفظين في رواية حجابه النور، وفي رواية حجابه النار.

وأما المراد بمن حولها فقيل المراد الملائكة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة، وقيل المراد الملائكة وموسى، وهو مروي عن محمد بن كعب، كذا قال ابن الجوزي والطبري في تفسيريهما،.