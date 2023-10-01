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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصطفى قمر: الهرم في مجال الفن اتقلب والذوق اختلف

مصطفى قمر
مصطفى قمر

علق الفنان مصطفى قمر، على حالة الوضع الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: في مجال الفن الهرم "اتقلب" والقاع أصبح هو الذي يعتلي الهرم، وقاع الهرم بقى فوق".

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لم يعد الرقي أو الشياكة هو المقياس في نجاح أي عمل فني

وأوضح مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الذوق اختلف، ولم يعد الرقي أو الشياكة هو المقياس في نجاح أي عمل فني، موضحًا أنه يفضل السينما الجميلة، ويفكر أن يصنع شيئا مستمرا، وليس لسنة أو عدة شهور فقط.

فيلم أولاد حريم كريم به العديد من القصص المميزة

وأشار مصطفى قمر، إلى أن فيلم "أولاد حريم كريم" به العديد من القصص المميزة، وتمت كتابته باحترافية كبيرة، موضحًا أنه لم يهتم بأنه سيظهر في أي مشهد، ولكن اختار نجاح الفيلم فقط.

 

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