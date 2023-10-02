اقرأ غدا بـ الوفد: عبدالسند يمامة: الانتخابات الرئاسية نزيهة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: الانتخابات الرئاسية نزيهة”

و يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

المصريون يسطرون ملحمة تاريخية منذ الإعلان عن السباق الرئاسي

المشاركة في الانتخابات لبناء مستقبل مشرف للوطن والمواطن

مواطنون يحررون توكيلات لرئيس حزب الوفد رغم حصوله على تزكية النواب

الإقبال على مكاتب الشهر العقاري يؤكد الوعي الكامل للمصريين