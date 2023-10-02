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الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدا بـ الوفد: عبدالسند يمامة: الانتخابات الرئاسية نزيهة

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من جريدة الوفد لعدد الغد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: الانتخابات الرئاسية نزيهة”

و يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

المصريون يسطرون ملحمة تاريخية منذ الإعلان عن السباق الرئاسي 

 

المشاركة في الانتخابات لبناء مستقبل مشرف للوطن والمواطن

 

مواطنون يحررون توكيلات لرئيس حزب الوفد رغم حصوله على تزكية النواب

 

الإقبال على مكاتب الشهر العقاري يؤكد  الوعي الكامل للمصريين 

 

 

الجريدة الورقية