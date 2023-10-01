الجيش السوداني يقصف مناطق الدعم السريع بالخرطوم وأم درمان

شن الجيش السوداني سلسلة غارات جوية استهدفت تمركزات لقوات الدعم السريع، في كل من العاصمة الخرطوم وأم درمان خلال الساعات الماضية.

وقال موقع "المشهد السوداني"، إنه تم تنفيذ القصف في حي المعمورة، الواقع جنوب شرق الخرطوم، باستخدام طائرات مسيرة، وفقًا لتقارير قناة الحدث.

وتزامن ذلك مع وقوع اشتباكات وقصف مدفعي وإطلاق مسيرات تابعة للجيش في المنطقة الصناعية في أم درمان، استهدفت نقاط تمركز قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع، استيلاءها على حامية ود عشانا في ولاية شمال كردفان.

وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم القوات، أنه تمت السيطرة على المنطقة والاستيلاء على 12 عربة قتالية بما في ذلك عربة راجمة كاتيوشا، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر.

وأشار البيان إلى أن سيطرة القوات على حامية ود عشانا يعتبر انتصارًا جديدًا على رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وفلول النظام السابق.

أكد بيان الدعم السريع أن السيطرة على هذه المنطقة يفتح الطريق أمام القوات للتقدم نحو مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، وأنهم سيستمرون في التقدم والقضاء على الفلول وأعوانهم في جميع المحاور.

يذكر أن السودان يشهد منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في أنحاء السودان.

ويسعى كل من طرفي النزاع إلى السيطرة على مقرات حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق الطرفان عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.

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