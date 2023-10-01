الذكاء الاصطناعي بين انعاش وتهديد الأسواق الفنية في ندوة ثقافية

لقد اصبح التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لمعظم الدول، والاستفادة من هذه التقنيات تحقيق مكاسب اقتصادية على مستوي القطاعات المختلفة الصناعية، التجارية، الثقافية وخاصة الفنية بما يشمل ذلك الاقتصاد الكلي الذي يحقق التنمية المستدامة، ولكن يصاحب هذه المكاسب بعض من المخاوف التي تتعلق بالتشغيل، واتساع الفجوة بين الدخول في توزيع الدخل والثروة لصالح الدول المتقدمة التي تهيمن علي أنظمة الذكاء الاصطناعي، حول هذا الموضوع الهام دارت ندوة تحت عنوان" الذكاء الاصطناعي بين الإنعاش والتهديد للأسواق الفنية" تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية .

أدار الندوة الدكتور عادل بدر الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية ورئيس وحدة الفنون وتجميل البيئة، واستضافت الندوة الدكتور خالد رمضان الخبير المتخصص في العلاقات الدولية والدبلوماسية، والإذاعية هبة العريبه، وتناولت الندوة واقع الذكاء الاصطناعي في مصر.

واكد المشاركون أن هناك تحسن ملحوظ علي مستوي الجاهزية والاستعداد وفقا لما تشير إليه المؤشرات الدولية ذات الصلة في هذا المجال ، إلا أن مصر لم تدخل حتي الأن مرحلة الاستخدام الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في أي من القطاعات، باستثناء بعض الاستخدامات البسيطة.

ويعزي ذلك إلى وجود بعض من التحديات التي تواجه مصر علي مستوي الاستخدام الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتطلب مزيد من الجهود لتعزيز دمج هذه التقنيات في الاستخدام في القطاعات المختلفة، الأبعاد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي و الفرص الاستثمارية، والأبعاد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتقييم جاهزية الاقتصاد المصري لها.، ومدى جاهزية مصر بصفة عامة لها .