مهرجان ليلة عمر| حسين الجسمي ورحمة رياض على مسرح واحد

يجتمع الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض في حفل غنائي بالكويت، ضمن مهرجان ليلة عمر الغنائي الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل مهرجان ليلة عمر الكويتي 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 12 من أكتوبر على مسرح الكويت أرينا وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

يجتمع في مهرجان ليلة عمر الغنائي نجوم شباب الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

يضم مهرجان ليلة عمر الكويتي نجوم غنائية من مختلف أنحاء الدول العربية، وسجل حفل أنغام نجاح جماهيري كبير بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضور جماهيري كامل العدد.



