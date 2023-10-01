مواطن يناشد وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية بالجمعية في قرية الدير بالقليوبية

ناشد أسامة صبحي، عضو بحزب الوفد بطوخ بمحافظة القليوبية، وزارة التموين والتجارة الداخلية والجمعية الاستهلاكية، بتوفير سلعة السكر بالجمعية الاستهلاكية، والتي مقرها أسفل الجمعية الزراعية بجوار مدرسة الثانوي العام، بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

كما ناشد المسئولين بتوفير عدد من السلع الضرورية لتلبية احتياجات أهالي القرية وهي:

الزيت والأرز البلدي والمكرونة والعدس والبقوليات بكافة انواعها.

والبيض والدواجن، واللحوم الطازجة، والاسماك بكافة انواعها.

والحلوي الطحينية، والصلصة بكافة انواعها وسلعة الزبدة الصفراء البلدية، والمسليات بكافة انواعها.

وذلك لتغطية احتياجات أهالي قرية الدير، والمناطق التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتي يبلغ التعداد السكاني للقرية، أكثر من 100000 نسمة.

واوضح، أنه تواصل مرارا وتكرارا من أجل توفير السلع لتلبية احتياجات الأهالي دون فائدة.