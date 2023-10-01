شيرين عبد الوهاب تستأنف حفلاتها في شتاء 2023

تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلاتها الغنائية خلال الموسم الشتائي الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة في عدد من الدول العربية.

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 9 من نوفمبر القادم في مدينة الكويت، ضمن مهرجان ليلة عمر الغنائي، ويتم بيع التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث حفلات شيرين الغنائية قد أقيمت في السعودية، وذلك ضمن موسم الجيمرز المقما هناك، والذي كان يضم عدد كبير من نجوم الغنائ والموسيقى حول العالم.

قدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

أحدث حفلات شيرين عبدالوهاب:

كانت أحيت شيرين حديثًا حفلًا غنائيًا في السعودية، ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، الذي شهد حضورًا كامل العدد من جمهورها.

فعاليات جولة المملكة 2023

يتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة مايو – سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023

تضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.