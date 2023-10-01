الأحد 01/أكتوبر/2023 - 08:19 م 10/1/2023 8:19:17 PM

أينما حللت فى رحلاتى إلى عواصم العالم أجدنى منجذباً لزيارة المتاحف والوقوف أمام اللوحات الفنية للاستمتاع والتأمل بعيداً عن رفاقى فى الرحلة.

والذين لا يقدرون الفن كثّر، وقد تسمع من يهمس أمام لوحة لبيكاسو: «طفلى كان بإمكانه رسم لوحة أجمل من هذه!»

عندما كنت طالب دكتوراه فى جامعة ماكجيل فى مونتريال شاهدت ألواناً من الفنون أدهشتنى، أذكر أننى فى متحف مونتريال للفنون الجميلة وقفت مرة محتارا أمام لوحة زيتية داكنة السواد مع خط قصير باللون الأبيض فى منتصف اللوحة. ماذا تعنى هذه اللوحة؟ وجلست فى مسرح الجامعة استمع إلى مقطوعة موسيقية كانت تحمل اسماً غريباً، «Closed-piano concerto» (كونشرتو البيانو المغلق). صعد رجل على المسرح وجلس على كرسى البيانو وأغلق غطاءه وأخذ ينقر على خشبة الغطاء، ثم نزل وسط التصفيق الحاد من الجمهور. وقتذاك كنت الوافد من مصر وثقافة المعقول التى ترى الآداب والفنون أشكالاً ووسائل مفهومة نكتسب بها الدروس والعِبَر.

وهنا فى جامعة هارفارد توجد متاحف شهيرة منها متحف بوش رايزنجر، الذى تأسس عام 1903 الذى يتمتع بمكانة فريدة باعتباره المتحف الوحيد فى أمريكا الشمالية المخصص لدراسة الفن القادم من البلدان الناطقة بالألمانية.

فى مقابلة مع مجلة «هارفارد جازيت» بتاريخ 29-9-2023، تقدم لينيت روث، أمينة المتحف، نصائح لتقييم الفن: «أبدأ بما يلفت انتباهى.. من المهم أن أرى ما يجذب انتباهى وأسأل نفسى: هل أريد الاستمرار فى العودة إليه؟ ثم أسأل ماذا أرى بالضبط؟ ما الذى أنظر إليه.. بمجرد أن تبدأ فى سلسلة التساؤلات هذه، أعتقد أنه يمكنك العثور على شىء مثير للاهتمام فى كل شىء تقريبًا»

«من المهم دائمًا أن يكون لديك عقل منفتح. هناك معايير تقليدية معينة لصناعة الفن لا يزال الكثير من الناس يلتزمون بها، وقد يرفضون أنواعًا معينة من الفن المعاصر، أو حتى الفن الحديث».

«هل يجب أن تكون مؤرخًا للفن؟ بالطبع لا. فى النهاية، الأمر ذاتى. لا أستطيع إقناعك بأن يعجبك شىء ما.. عليك أن تسأل: هل هذا الفن شىء قد يغيّر الطريقة التى يرى بها الناس العالم؟ أو قد يجعلهم يفكرون فى ماهية الفن أو ما هو ممكن؟».

«يجب على الجميع الذهاب إلى متاحف هارفارد الفنية، خاصة الآن بعد أن أصبحت مجانية للجميع. الشىء الجميل هو أنه يمكنك العودة – تعال لمدة نصف ساعة وانظر إلى لوحة واحدة ثم عد مرة أخرى وانظر إليها مرة أخرى فى يوم مختلف، عندها قد تشعر شعوراً مختلفاً أو تفكر فى أشياء مختلفة. كلما قضيت وقتًا أطول مع عمل فنى ما، من النادر أن تجده أقل إثارة للاهتمام».