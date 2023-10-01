رابطة الأندية تقرر إيقاف عبدالله طارق مترجم الزمالك

اعلنت رابطة الأندية المصرية إيقاف عبدالله طارق مترجم نادي الزمالك، بسبب أحداث مواجهة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

إيقاف عبدالله طارق مترجم الزمالك

وتعدى عبدالله طارق مترجم الزمالك على أمين عمر حكم مواجهة الأبيض ضد ذئاب الجبل، مما استدعى إعلان عقوبة اليوم من قبل رابطة الاندية ضده بسبب ما فعله وإيقاف لمدة 4 مباريات مع الفريق الاول للقلعة البيضاء.

كما قررت رابطة الأندية فرض غرامة مالية على المترجم قدرها 20 ألف جنيهًا بسبب السوك غير الرياضي خلال مواجهة الجولة الثانية من مسابقة "دوري النيل" والتي انتهت بالتعادل بهدل لكل فريق.

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" برصيد نقطتين فقط من التعادل في المواجهتين الماضيتين، سجل خلالهم ثلاثة اهداف واستقبلت شباكه فيها ثلاثة أيضًا.