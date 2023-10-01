محاضرات علمية وتدريبات عملية بمستشفيات الدقهلية لأخصائي العلاج الطبيعي

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال سبتمبر في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت الجولات تفقد 54 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المنصورة، محلة دمنة، فضلًا عن ميت غمر، نبروه، والمطرية.

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى بالدقهلية، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 34456 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 70749 جلسة من بينها 8934 لمرضى الغسيل الكلوى.

وأوضح عبد المنعم، أن عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ 3834 جلسة وما يقارب 3008 جلسات للأطفال من بينها 210 حالات بعناية الأطفال و 261 جلسة بالحضانات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

وفى إطار زيادة الخبرات المهنية والبحثيه لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظمت الأقسام التابعة 8 اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية وتدريباًت عملياً بمستشفيات بلقاس، ميت غمر علاوة على ميت سلسيل ومنية النصر.



وعقد قسم العلاج الطبيعى بمستشفى منية النصر محاضرة حول "تقييم وعلاج حالات انحناء العمود الفقرى" كما شهد القسم بمستشفى المنزلة تدريباً لطلاب الامتياز على احتياطات مكافحة العدوى إلى جانب معايير الجودة والسلامة المهنية.



وفى سياق متصل كرمت مستشفى ميت غمر قسم العلاج الطبيعى، ممثلا فى الدكتورة حنان زغلول رئيس القسم وذلك تقديراً لتعاونها فى تطبيق الاحتياطات القياسية فى مكافحة العدوى ومعايير الجودة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكل التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عال من الاهتمام بالمرضى.