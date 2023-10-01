الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة

مهلبية بالشوكولاتة
مهلبية بالشوكولاتة

تحتار الأمهات من اختيار الحلوى التي ستحظى على إعجاب أفراد أسرتها وتحتوي على مذاق شهي، بالإضافة لفوائدها العديدة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة، التي تتميز بمذاقها الشهي ويعشقها الكبار والصغار.

طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة

طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة

المقادير

- الشوكولاتة : 250 جراماً (خام ومذابة في حمام مائي)

- حليب : كيلو (بارد)

- النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- القشطة : 2 ملعقة كبيرة

- الكاكاو : ملعقة كبيرة (غامق / غير مرّ)

- بندق : ملعقة كبيرة (مطحون)

- سكر : حسب الرغبة (للتحلية)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الحليب البارد مع النشا، والقشطة، والكاكاو، والبندق المطحون جيداً.

ضعي خليط الحليب في قدر على النار، وأضيفي فوقه الشوكولاتة المذوبة.

حركي الخليط جيداً على نار متوسطة حتى يسخن القوام.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي السكر والفانيليا وحركي قليلاً.

اسكبي المهلبية بالشوكولاتة والبندق في أكواب التقديم، واتركيها حتى تبرد تماماً وقدميها.

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