الانتخابات الرئاسية .. توافد المواطنين بكثافة على مكاتب الشهر العقاري لإجراء التوكيلات

لليوم السابع

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري،لليوم السابع على التوالي ، توافد المواطنون بكثافة، لإجراء توكيلات رئاسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

توافد، اليوم الاحد، مئات المواطينن على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة، بمناطق مصر الجديدة وبولاق ابو العلا والأزبكية والعديد من المناطق، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين المواطنين مرددين الهتافات والاغاني والأناشيد الوطنية .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت، الاثنين الماضي، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع، فتح باب الترشح، حيث دعت الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة ابتداء من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرُا.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وشروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وكانت عدد من القوى السياسية والجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات العامة والفرعية، قد عقدت مؤتمرات تتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لمدة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات