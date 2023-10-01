آخرها المغرب.. ظاهرة الحفر العميقة في الأرض وعلاقتها بالزلازل

ظهرت حفر ضخمة في دول تعرضت لزلازل قوية، في الآونة الأخيرة، الأمر الذي آثار الجدل حول العلاقة بين الحفر العميقة والزلازل.

ظهور حفرة في المغرب

في هذا الأسبوع، ظهرت حفرة عميقة يبلغ عمقها 60 مترًا وعرضها 20 مترًا في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب. وقد آثار ظهور الحفرة الرعب في قلوب السكان، الذين تساءلوا عما إذا كان مرتبطا بالزلزال القوي الذي هز البلاد قبل أيام.

ظهور حفرة في تركيا

في فبراير 2023، رصد سكان منطقة الرشادية في قونية بتركيا، حفرة عملاقة يبلغ عمقها 12 مترا وقطرها 37 مترا. وقد أثار ظهور الحفرة مخاوف السكان، الذين تساءلوا عما إذا كانت مرتبطة بالزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الشهر نفسه.

يرى بعض العلماء أن الحفر العميقة قد تكون مرتبطة بالزلازل، حيث يمكن أن تؤدي الاهتزازات الأرضية إلى انهيار الطبقات الصخرية الضعيفة، مما يؤدي إلى ظهور الحفر.

يرى علماء آخرون أن الحفر العميقة يمكن أن تكون ناتجة عن عوامل أخرى، مثل حركة المياه الجوفية أو التعرية.

ولا تزال العلاقة بين الحفر العميقة والزلازل موضع بحث، حيث يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان هناك رابط بين الاثنين.