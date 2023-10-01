وزارة الرياضة تنظم برامج تدريبية لتعزيز الصحة النفسية والبدنية للشباب المصري

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي، وتحديدًا الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، والمعهد القومي للتغذية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وهيئة الإسعاف، برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل الصحة النفسية والإدمان واستهلاك التبغ والتغذية الصحية والإسعافات الأولية والصحة الإنجابية والعنف والتغير المناخي.

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تعزيز الصحة النفسية والبدنية للشباب المصري، وتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات في هذه المجالات الحيوية. ستشارك في الدورة الأولى حوالي 30 مشاركًا، وستقام الدورة في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، وستستمر لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر وحتى 5 أكتوبر 2023. ستبدأ جميع المحاضرات في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا.

تأتي هذه البرامج التدريبية ضمن التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الصحة العالمية، بهدف حماية وتحسين صحة ورفاهية وتنمية الشباب المصري. تهدف هذه الجهود المشتركة لتحقيق نوعية حياة أفضل للشباب بحلول عام 2030، من خلال التركيز على التعاون المتعدد القطاعات وتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية تعزز الصحة النفسية والبدنية للشباب وتعزز قدراتهم ومهاراتهم في هذه القضايا الحيوية.