وزارة الشباب تُطلق فعاليات مُلتقي الكوادر البرلمانية بعد غدٍ

تُطلق وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " ، بعد غدٍ الثلاثاء ، فعاليات مُلتقي الكوادر البرلمانية نحو تعزيز المشاركة السياسية ، بالمدينة الشبابية ببورسعيد ، بمشاركة 70 كادرًا برلمانيًا من مختلف محافظات الجمهورية ، خلال الفترة من 3 لــ 7 أكتوبر الجاي ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبـحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتتضمن فعاليات المُلتقي [ 6 جلسـات عمل وورش عمل ] الجلسة الأولي حول :" مفهوم المشاركة السياسية ” التعريف و الآليات“ والجلسة الثانية بعنوان " الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية " ، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان " مهارات التواصل والإقناع " ، بينما تناقش الجلسة الرابعة محور " القيادة الفاعلة " ، وتشمل الجلسة الخامسة الحديث حول "إنجازات الدولة المصرية ، ونصل الي ختام الجلسات تحت عنوان " مهارات التسويق وانواعه ".

كما تشمل ورش العمل حول نتائج الجلسات السابقة مع وضع خُطة وورق عمل لكل كادر من الكوادر البرلمانية المشاركة لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة .

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تسعي من خلال برامجها المستدامة نحو تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وحس المواطنة الهادفة في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته في نفوس النشء الشباب ، ورؤية القيادة السياسية تعكس تحقيق التميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن في الجمهورية الجديدة ،مشيرًا الي إن تطوير عملية المشاركة السياسية تتم وفقًا لمراحل مدروسة من شأنها أن تسهم في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني .